تراند اليوم : رد فعل محمد عبده تجاه أحد حضور حفلته لمحه "يضع إصبعه في أنفه"



نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان السعودي محمد عبده وهو على المسرح، يؤدي إحدى أغنياته خلال حفل له، بينما لمح أحد الحضور مستمر على وضع إصبعه في أنفه بطريقة مقززة ما دعا الفنان إلى لفت نظره والإشارة له بأن يتوقف عن "اللعب في أنفه".

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو فيما بينهم، مشيدين بما فعله الفنان من لفت نظر حضوره لهذا الأمر، بينما رأى البعض أنه تسبب له في إحراج بالغ.

وخلال الفترة الأخيرة تنتشر شائعات بين الحين والآخر بوفاة الفنان محمد عبده، والتي خرج أصدقائه وأكدوا عدم صحة هذه الأنباء مطالبين الجميع بتحري الدقة وعدم نشر هذه الشائعات.