عليا بهات المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 10:39 صباحاً - فازت نجمة بوليوود عليا بهات Alia Bhatt بلقب المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019 بحسب استطلاع أجراه موقع " UK-based weekly Eastern Eye"، فيما حصلت النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone على المرتبة الثانية، تلتها مجموعة من نجمات بوليوود.

عليا بهات المرأة الآسيوية الأكثر إثارة 2019

وفي التفاصيل، اختيرت عليا بهات المرأة الآسيوية الأكثر إثارة وديبيكا بادوكون حازت على المرتبة الثانية والنجمة هيرا خان على المرتبة الثالثة، فيما فازت النجمة ماهيرا خان Mahira Khan بلقب المرأة الباكستانية الأكثر إثارة لعام 2019 للسنة الخامسة على التوالي.



وقام بهذا الإستفتاء موقع " UK-based weekly Eastern Eye" العالمي في لندن، معلناً النتائج الأسبوع الماضي، حيث يقوم بهذا الإستفتاء سنوياً.



واعتمد استفتاء الموقع على ما قامت به النجمة عليا خلال العام 2019 من أعمال سينمائية، وكيف ظهرت في هذه الأعمال بإطلالات مميزة ومثيرة، إلى جانب ما حصلت عليه من أوسكارات وتكريمات.



بدورها قالت عليا تعقيباً على فوزها: "دائماً أعتمد على مقولة أن الجمال الحقيقي ممكن أن يتخطى ويتجاوز كل ما تراه العين، وهذا الشيء الأهم في الحياة."



وأضافت بهات البالغة من العمر 26 عاماً: "سوف نكبر في العمر ونزيد سناً، وستتغير ملامحنا الجمالية، إلا أن القلب الطيب الحقيقي وحده الذي يبقى من دون منازع، وهذا ما يجب أن نرتكز عليه."



ومن المعروف أن استفتاء المرأة الأكثر إثارة يعتمد على التصويت عبر الأنترنت والتغطية الإعلامية وآراء الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

عليا بهات وديبيكا بادوكون

بدوره أشاد المسؤول الإعلامي عن هذا الاستفتاء Asjad Nazir بالنجمة عليا بهات، معتبراً إياها ملكة السينما في بوليوود، ولا شيء يمكن أن يكون أفضل من اختيارها على رأس هذه القائمة، معتبراً إياها رمزاً قوياً للمرأة الآسيوية المعاصرة، إلى جانب كونها نجمة ناجحة.



وأما عن النجمة بادوكون فقد جاءت في المرتبة الثانية، بعد أن فازت في اللقب نفسه العام الماضي، في حين فازت النجمة هينا خان بالمرتبة الثالثة والنجمة ماهيرا خان بالمرتبة الرابعة، كالمرأة الباكستانية الأكثر إثارة لعام 2019.



وضمت القائمة:



النجمة Surbhi Chandna في المرتبة الخامسة.



النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif في المرتبة السادسة.



النجمة Shivangi Joshi في المرتبة السابعة.



النجمة Nia Sharma في المرتبة الثامنة.



النجمة Mehwish Hayat في المرتبة التاسعة.



النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في المرتبة العاشرة.



يشار إلى أن الإستفتاء نفسه أقيم مساء الجمعة 13 كانون الأول/ ديسمبر على أكثر رجال آسيا إثارة لعام 2019، حيث فاز النجم هيرثيك روشان Hrithik Roshan بالمرتبة الأولى.