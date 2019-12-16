شاهد: فرح الهادي وعقيل الرئيسي على مقاعد لجنة برنامج ذا فويس

شاركت الممثلة والفاشنيستا الكويتية “فرح الهادي” صور لها عبر حسابها في إنستغرام وهي تجلس على مقعد حكام لجنة “أحلى صوت”. ونالت صُور فرح إعجاب رواد السوشال ميديا، وظن البعض أن الهادي انضمت فعلًا إلى اللجنة، لكن الحقيقة أنها كانت جزء من تجربة ماركة مكياج عالمي وهو أحد الراعيين الرسميين لبرنامج أحلى صوت.

وتواجدت الهادي مع زوجها الممثل الكويتي “عقيل الرئيسي” في الكواليس إلى جانب المشتركين والتقطت الصور معهم، كما ألقت التحية على المطربة الإماراتية “أحلام” واخذت صور معها وأبدت الأخيرة إعجابها بستايل فرح وجمالها.

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