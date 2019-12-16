شاهد.. صور نادرة للفنان جميل راتب في سن الشباب

نشر هاني التهامي، مدير أعمال النجم الكبير جميل راتب، بعض الصور النادرة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يظهر من خلال الصور النجم جميل راتب، وهو في سن الشباب، وحظيت الصور على إعجاب الكثيرين، والتي تم تداولها سريعًا على مواقع السوشيال ميديا.

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يذكر أن آخر أعمال النجم جميل راتب، مسلسل بعنوان بالحجم العائلي، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، وبطولة كل من يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، عمرو صالح، ندى موسى، أحمد مجدي، شيماء سيف، رمزي لينر، سمر مرسي، عمر حسن يوسف، ركين سعد، أحمد كرارة، ديانا هشام، نجلاء يونس، أحمد

زكريا، سامي مغاوري، ليلى عز العرب، رمزي العدل، سلوى محمد علي، مها أبو عوف، لطيفة فهمي، مراد مكرم، كارولين خليل، كنزي هشام، لينا بن حمان، حسن أيمن، إيدن زين، ريم صبري، محمود الشوربجي، جلال رشاد، محمد عبدالرحمن، وائل صالح، علي جمال الدين، كريم دسوقي، عمر زيدان، خالد خليل، طارق الخواص، إسلام صبري، بريهان باهر، دودو أيمن، داليا الخولي، ياسمين محمد، علي عبده، محمد الشهاوي.