تراند اليوم : في ذكراه .. الكشف عن الوفاة المأساوية للفنان حاتم ذو الفقار

حلت قبل أيام الذكرى السادسة لوفاة الفنان المصري حاتم ذو الفقار الذي رحل عن عالمنا عام 2012.

حاتم ذزو الفقار فنان اشتهر في فترة الثمانينات والتسعينيات ، وأجاد أدوار الشر ، أو الشاب المستهتر .

اسمه الحقيقي ليس حاتم ذو الفقار وإنما سُمي بهذا الاسم نظرا لسكنه بالقرب من الفنان صلاح ذو الفقار بالعباسية .

تزوج من الفنانة المعتزلة نورا لكن تم الطلاق بعد أيام نظرًا لاكتشافها أنه يتناول المخدرات .

وتوفي الفنان حاتم ذو الفقار بطريقة مأساوية ، إذ ظل في منزله ميتًا 3 سنوات إلى أن اكتشف |إخوته الأمر بعدما امتنع عن الرد على الهاتف.