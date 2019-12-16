شاهد.. ايفانكا ترامب بالعباءة في قطر!

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 09:53 صباحاً - لفتت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار في قطر، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019.

وظهرت إيفانكا، السبت 14 كانون الأول 2019، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف.