داليا البحيري تكشف عن شخصيتها في “فالنتينو”

متابعة بتجــــــــــرد: تواصل النجمة المصرية داليا البحيري تصوير مشاهدها في مسلسل “فالنتينو”. المسلسل من بطولة عادل إمام، وسيجري عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وكشفت داليا البحيري، في تصريحات صحفية لها، عن شخصيتها ضمن أحداث المسلسل. إذ تجسد شخصية سيدة متزوجة من الفنان محسن منصور، وتعاني بسبب زوجها الذي يمارس النصب. ويتسبب في توريطها بالكثير من الأزمات والمشاكل، ما يجعلها تسعى لحل تلك الأزمات ومواجهتها، خصوصاً في ظل تهرّب زوجها من مواجهة المواطنين الذين نصب عليهم.

وأوضحت داليا أن “هذا التعاون ليس الأول مع عادل إمام. وهو نجم كبير وأفتخر بالتعاون معه، سواء في السينما أو الدراما.

وأشارت إلى أنها “تعلمت منه الكثير، واستفادت من تجربتها السابقة معه في فيلم “السفارة في العمارة”. وقالت إن “عادل إمام نجم من طراز خاص ولا يوجد له مثيل ولا منافس في الوطن العربي. هو قيمة فنية كبيرة، وقامة علينا جميعاً أن نقدرها”. وأكدت أنها “توافق على أي عمل بصحبته قبل قراءة الدور. فظهور أي فنان ولو في مشهدٍ واحد فقط مع الزعيم يعد إضافةً إلى مسيرته”.

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وأكدت داليا أنها “تنتهي من تصوير بعض المشاهد خلال الأيام المقبلة، ثم تسافر خارج مصر للحصول على إجازةٍ قصيرة. تعود بعدها لاستكمال المشاهد المتبقية، في منتصف يناير المقبل. وقد تبقى لها نحو 20% فقط من المشاهد”.

وعن أعمالها الأخرى، لفتت إلى أنها “حتى الآن لم تستقر على تنفيذ جزءٍ جديد من مسلسلها يوميات زوجة مفروسة أوي”. وهي قدمت 4 أجزاء متتالية من المسلسل، حققت نجاحاً كبيراً. ولا زال الجمهور يطالبها بتقديم أجزاءٍ جديدة منه.

وأوضحت أن “العمل يستوعب تقديم أجزاءٍ جديدة، لأنه يخاطب جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن”.

يشارك في بطولة مسلسل “فالنتينو“، إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلاً من دلال عبد العزيز وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، وبدرية طلبة، والمسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.