هذه العائلات فنية أباً عن جد

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن جينات الفن يمكن أن تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وقد شهدت السينما المصرية منذ نشأتها، على توارث الفن لأجيالٍ متتالية. فأصبحت عائلات فنية بامتياز، أو أباً عن جد كما يقال.

عددٌ كبير من الممثلين كان امتداداً لأبيه الفنان. والأب كان امتداداً لجده، وعمه وخاله. موقع “بتجــــرد” يرصد بعض أبرز تلك العائلات الفنية.

عائلة فريد شوقي

قد يكون وحش الشاشة فريد شوقي، هو أكثر من يستحق أن يقال عنه: “اللي خلف لم يمت”. فهو تزوج من الفنانة هدى سلطان، وأنجب منها ناهد فريد شوقي. وناهد تعمل حتى اليوم في مجال الإنتاج الفني. وهي تزوجت من المخرج والكاتب مدحت السباعي، وأنجبت ابنتها الممثلة ناهد السباعي.

كما أنجب فريد شوقي، أيضاً من زوجته الأخيرة، رانيا فريد شوقي. وهي ممثلة، قدمت الكثير من الأدوار الفنية المميزة في مشوارها الفني، وما زالت مستمرة.

عائلة فريد شوقي الفنية أيضاً لا تزال مستمرة. إذ أن الفنان الشاب أحمد جمال سعيد، هو حفيد فريد شوقي وهدى سلطان، من ابنتهما مها.

وقدم أحمد عدداً من الأدوار الفنية في السينما والدراما. ومن أعماله الدرامية: حكايات بنات، الأب الروحي، الغول، رأس الغول، سقوط حر، وش تاني، دكتور أمراض نسا. ومن أفلامه: شد أجزاء، نوم التلات، قلب الأسد، واحد صفر.

عائلة محمود ياسين

عائلة الفنان محمود يس أيضاُ من أبرز العائلات الفنية المصرية. تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا ابنتهما رانيا محمود ياسين، التي تزوجت من الفنان محمد رياض.

كما أنجب محمود ياسين وشهيرة ابنهما عمرو، الذي أصبح سيناريست معروف. بدوره، تزوج عمرو من الإعلامية آيات أباظة. وأنجبا الفنان الشاب محمود عمرو محمود ياسين، الذي يشارك مؤخراً في عددٍ من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

عائلة سمير غانم

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سمير غانم، واحدٌ من أبرز فناني الكوميديا في مصر والعالم العربي، ومؤسس عائلةٍ فنية. تتألف من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم.

الابنتان ورثتا حب الفن من سمير غانم ودلال عبد العزيز. وأصبحت دنيا وإيمي من الفنانات الناجحات. وتزوجت دنيا من الإعلامي المصري رامي رضوان، بينما تزوجت إيمي من الفنان حسن الرداد.

عائلة نور الشريف

تزوج الفنان الراحل نور الشريف من الفنانة بوسي. وكانت قصة حبهما، من أشهر وأنجح العلاقات التي شهدها الوسط الفني. استمر زواجهما لأكثر من 40 عاماً، وأنجبا ابنتيهما سارة ومي. واتجهت مي، إلى التمثيل، وشاركت والدها مسلسل الدالي.

عائلة فاروق الفيشاوي

تزوج الممثل الراحل فاروق الفيشاوي من الفنانة سمية الألفي. أنجبا عمر وأحمد، الذي ورث حب الفن عن والديه. فأصبح ممثلاً وله عددٌ من الأفلام والمسلسلات.

وبعد اعتزالها سنواتٍ طويلة، أعلنت سمية الألفي في نوفمبر الماضي، عودتها إلى التمثيل. وذلك بعد ابتعاد لأكثر من 20 عاماً.

عائلة أحمد زكي

تعتبر عائلة أحمد زكي من أبرز العائلات الفنية وأقصرهم عمراً. إذ تزوج من الفنانة هالة فؤاد، ابنة المخرج أحمد فؤاد. وأنجبا هيثم زكي، الذي رحل عن عمر يناهز الـ35 عاماً بعد مشوارٍ فني قصير.