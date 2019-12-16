صديق كريستيانو ينصحه بالاعتزال في أقرب وقت

متابعة بتجـــــــــرد: عالم كرة القدم لا يعترف سوى بالأهداف. ونجوم كرة القدم العالمية أمثال ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، حصلوا على شعبيتهم الكبيرة، بواسطة أقدامهم، التي سجّلت مئات الأهداف. وأسعدت مئات الملايين حول العالم.

على الرّغم من ذلك، قد تأتي اللحظة التي لا نتذكر فيها هؤلاء النجوم. لا سيما، إذا فقدوا مستواهم المعروف. وأصبح وجودهم باهتاً ليس له معنى، في الوقت الذي نشهد فيه نجوماً آخرين، يلفتون الأنظار. هنا، تأتي اللحظة الحاسمة: الاعتزال!

البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، لديه عددٍ كبير من الأصدقاء القُدامى من خارج عالم كرة القدم. ربما أبرزهم الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة. مؤخراً، قدم نورمحمدوف، نصيحةً إلى صديقه رونالدو، يطالبها خلالها بالإسراع في اتخاذ قرار “الاعتزال”.

خلال تصريحات إعلامية له، قال إنه “يجب على رونالدو اعتزال كرة القدم الآن، وهو في القمة، وأن لا يتأخر في اتخاذ هذا القرار”. وأكد أنه “من الصعب أن يترك الشخص شيء اعتاد على ممارسته طوال حياته. لكن رغبتك بالاعتزال أو عدمها لا تعني شيئاً، إذا حان وقت الاعتزال، إن لم تترك اللعبة الآن فستتركك هي لاحقاً”.

واستكمل نورمحمدوف حديثه حول صديقه رونالده قائلاً: “إن لم تعتزل في الوقت المناسب، ستتعرّض للإهمال، وسيظهر للنور أبطال أصغر منك سناً، وأكثر حماساً. ليس هناك فرق إذا كان الأمر يتعلّق برونالدو أو بحبيب، لا بد أن يكون هناك من يأتي ليحصل على مكانتك”.

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يذكر أن عائلة كريستيانو رونالدو لفتت في أكثر من مناسبة إلى ما يتعرّض له نجم منتخب البرتغال. لا سيما بشأن فشله في الحصول على الجائزة الأبرز في عالم كرة القدم “الكرة الذهبية”.

وحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على آخر نسخة من الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه. وهي الجائزة التي أحرزها رونالدو 5 مرات، قبل أن يُحرم منها لعدّة سنوات متتالية.

وكانت شقيقة رونالدو تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصول ميسي على الكرة الذهبية. أطلقت كاتيا حينها تصريحات ضد مدافع فريق ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك، الذي فاز في ديسمبر الجاري بالمركز الثاني ضمن أفضل لاعبي العالم. فكانت تدافع عن شقيقها بعدما تعرّض للسخرية من لاعب ليفربول.