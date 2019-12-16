“حبيبي سعودي”.. ميريام فارس تشعل الإنترنت بتحدٍّ جديد

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت النجمة اللبنانية ميريام فارس تحدياً جديداً، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت مقطع فيديو تعلن فيه عن تفاصيل التحدي.
وقالت ملكة المسرح أنّها تستعد لحفلها القادم بالمملكة العربية السعودية وأن هناك فرصة لأحد المعجبين بأن يرافقها في كواليس الحفل ليشهد تحضيراتها قبل وأثناء الصعود إلى المسرح، بشرط أن يشارك المتسابق مقطع فيديو لنفسه وهو يغني أغنية ويرقص على أنغام أغنية “حبيبي سعودي”.
يُذكر أن ميريام كانت أوّل فنانة عربية تطلق تحدياً خاصاً بالرقص، وذلك بعد طرح كليب أغنيتها الخليجية “قومي” وشارك فيه حينها عدد كبير من محبّيها في الوطن العربي.
يشار إلى أن حفل ميريام فارس في “موسم الرياض” سوف يقام في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري وهو يعتبر الحفل الجماهيري الأوّل لها في المملكة العربية السعودية.
على صعيد آخر، تحيي ميريام فارس ليلة رأس السنة لهذا العام، في الأردن وتحديدًا في فندق الشيراتون في العاصمة عمان.
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