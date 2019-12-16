"جومانجي" يزيح "فروزن 2" من صدارة شباك التذاكر

تصدر الجزء الجديد من أفلام جومانجي "جومانجي: المستوى التالي" (جومانجي: ذا نيكست ليفيل) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، محققا 60.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان، ومن إخراج جيك كاسدين، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء العائدين إلى عالم لعبة "جومانجي" الخطيرة والمذهلة.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "فروزن2" من المركز الأول إلى الثاني، بإيرادات بلغت 19.2 مليون دولار، وهو الجزء الثاني لفيلم "فروزن" الذي عرض في 2013.

كما تراجع فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا "أعداء كثيرون" (نايفز أوت) من المركز الثاني إلى الثالث، مسجلا إيرادات بلغت 9.3 مليون دولار.

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والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون، ومن إخراج ريان جونسون، ويدور حول لغز جريمة قتل.

احتل الفيلم الدرامي الجديد "ريتشارد جيويل" المركز الرابع، بإيرادات بلغت 5 ملايين دولار، والعمل بطولة سام روكويل وكاثي باتيس وجون هام وأوليفيا وايلد، ومن إخراج كلينت إيستوود.

وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "عيد الميلاد الأسود" (بلاك كريسماس) في المركز الخامس، محققا إيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيموجين بوتس وليلي دونوهيو وبريتاني أوجرادي وكاري إلويس، ومن إخراج صوفيا تاكال.

حل في المركز السادس فيلم "فورد فرسس فيراري" بإيرادات 4.1 مليون دولار، تلاه "كوين أند سليم" مع 3.6 مليون دولار، ثم "إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود" محققا 3.4 مليون دولار.

وجاء في المركز التاسع فيلم "دارك ووترز"، محققا إيرادات بلغت 2 مليون دولار، وأخيرا "21 بريدجز" مع 1.2 مليون دولار.