هنادي مهنا تنفي شائعة خطبتها

كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا، عن تأجيلها خطوة دخول مجال الغناء، مشيرةً إلى أنها تركّز حاليًا على مشوارها التمثيلي وتحقيق نجاح ملموس به، قبل أن تُقْدم على خطوة أخرى.

وقالت هنادي في لقاءصحافي "أحضرتُ والدي معي اليوم لكي يرى تكريمي، لأنني ذهبت معه كثيرًا وأنا صغيرة عندما كان يتم تكريمه، فقرّرت أن يحدث تبديل بيننا هذه المرة وسعيدة جدًا بأنه معي".وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت: "لا يوجد سوى فيلم بنات ثانوي، سيتم طرحه في دور السينما يوم 7 يناير المقبل".

وعن شائعات الخطوبة والزواج التي تخرج من حين لآخر عنها، قالت: "من قال هذا الكلام؟!، لا يوجد شيء من هذا إطلاقًا"، ثم عادت وقالت ساخرة: "احتمال.. لا لا أنا بنكشك بس".واختتمت هنادي حديثها: "أتمنى في العام الجديد دوام الصحة لأهلي وأن أحقق النجاح، وأن يحقق الجميع النجاح ويعيش الناس في خير وسلام وأمان".وتشارك هنادي مهنا في فيلم "بنات ثانوي" بدور فتاة محجبة، ويجسّد دور البطولة إلى جانبها كل من جميلة عوض ومي الغيطي ومايان السيد وهدى المفتي.وكانت هنادي قد خطفت أنظار الحضور بعدما ظهرت بفستان الزفاف، أثناء حضورها عرض أزياء "‏‎ Winter Fashion Show‏" الذي أُقيم في أحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة.‏

وظهرت هنادي بفستان زفاف أنيق من اللون الأبيض، من مجموعة مصمم الأزياء أحمد حافظ، حيث نالت إشادة الحضور، وكان من أبرزهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة أمل رزق.وتخطّت تكلفة الفستان الذي ظهرت به هنادي 8 ملايين جنيه مصري، بما يعادل 495763 دولارًا، وهو مرصّع بالألماس.وعند إخبارها بأن الفستان الذي ارتدته يُعد أغلى فستان ارتدته فنانة مصرية، لم تُصدق هنادي مهنا الأمر، وعلّقت قائلةً: "هل هذا حقيقي؟، لو كنت أبلغتيني مبكرًا لكنت تعاملت بغرور أكثر، عمومًا الحمدلله".ويبدو أن مشاركة الفنانات في عروض الأزياء بارتداء فساتين الزفاف، أصبحت موضةً في الفترة الأخيرة، حيث سبقت هنادي أكثر من فنانة، آخرهن منة فضالي ودرة وأروى جودة ونيكول سابا.

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