ماجد المهندس يقبّل يد أصالة نتيجة الثناء الذي سمعه من النجمة السورية

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري بالفنان ماجد المهندس على هامش حفلهما بموسم الرياض، فقام الأخير بتقبيل يدها نتيجة الثناء الذي سمعه من النجمة السورية.وقالت أصالة إن صوت ماجد المهندس يجعلها تبكي، مضيفة:" "أنا أحب أمزح مع المهندس وهو أيضًا كذلك، فنضحك كثيرًا ونبكي كثيرًا، أو أنا التي أبكي كثيرًا لأن هو الله يسامحه تركيبة شخصيته منضبطة تمامًا مع الموهبة التي يمتلكها".

وتابعت الفنانة السورية: "شخصية ماجد المهندس نقية وراقية ودومًا ما أجد ذوقه عاليًا وهو كريم النفس وطيب، لدرجة أن الأشياء البسيطة يقوم بها بكل الكرم وكل الطيبة، وأنا أعشق صوته لأنه أكثر صوت بإمكانه أن يبكيني".وأمام هذه الكلمات ما كان من ماجد المهندس إلا تقبيل يد أصالة كنوع من التعبير عن احترامه وامتنانه لحديث الفنانة، وسط تفاعل الجمهور بعد نشر فيديو لقاء الثنائي.

وأشاد محبو أصالة بغزلها وتغنيها بشخصية الفنان ماجد المهندس، مؤكدين أنه بالفعل يمتلك صوتًا مميزًا جعل منه فنانًا من الصف الأول، وعلى إثره حظي بمحبين كثر في الوطن العربي.وكانت الفنانة السورية تغنّت بحفلها الذي حمل عنوان "سمرات الرياض"، مساء الجمعة، والذي أقيم في منتزه الثمامة بمحمية الملك خالد الملكية وقالت:" ما أجمل ليلة أمس ... كان القمر مكتملاً، وكان المكان ينافسه ، بجمهور راقٍ يقدّر الفنّ، وتفاصيل كثيرة جميعها مُتقنة، الهواء كان ناعمًا يُغازل الموسيقى، والحطب كان له رائحة تُعيدُ أحلى الذّكريات، وقدّ أضاف هذا كلّه على أُغنياتي، جمالاً حاولت أنّ أُنافسه بأدائي، لأصل لأعلى درجات السلطنة، كانت ليلة فيها القمر مكتملاً، ليُمتعنا ويرانا ويسمعنا ... وطبعًا مع @nicolasjebran".

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وخلال الحفل أيضًا؛ قدمت أصالة أغنية "عقوبة" أعادت مقطعًا منها عدة مرات وتقول فيه: "ولو طال الأسف ما راح أسامح"، وتداول الجمهور المقطع على نطاق واسع عبر موقع "تويتر"، فبعضهم هاجم أصالة، بسبب تكرارها للمقطع بطريقة عفوية دلت بها على كبريائها؛ ما أفقد الأغنية معناها الحقيقي خاصةً أن صوتها يمتاز بالقوة.

وأكد آخرون أن تكرار أصالة للمقطع به نوع من التأكيد على أنها لن تسامح على ما حدث بحقها، مشيرين إلى تعرضها للخيانة من زوجها المخرج المصري طارق العريان، فيما أشاد مغردٌ بالأغنية فقال: "غنتها بشكل يسكت كل مخلوقات الأرض احترامًا لصوت ذا، أول مرة أسمع أغنية عقوبة بشكل ذا".

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