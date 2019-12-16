أمير دندن يطرح إعلان أغنيته الجديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شوّق الفنان الفلسطيني أمير دندن محبيه بطرح إعلان أغنيته الجديدة التي ستبصر النور قريباً جداً بعنوان "عاليمين". ذلك بعد تأجيلها مع حفله الذي كان مقرراً في ولاية نيوجيرسي الأميركية بسبب وفاة خاله . علماً أنه سيُطلقها تحت إشراف محمد بشار ورامي عرفات اللذين سبق وتعامل معهما من خلال أغنية “بدي اياكي”. يشار إلى أنه أحيا مؤخراً حفله الميلادي في كفر ياسيف بموطنه فلسطين حيث تفاعل الجمهور مع أدائه واقتحم مسرحه أحد المعجبين

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