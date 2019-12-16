شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعمل على نسخة جديد من فيلم Beauty And The Beast حول شخصية جاستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن أن شركة ديزني، تعمل على طرح نسخة جديد من فيلم الأنيمشن Beauty And The Beast، ولكن هذه المرة سيدور العمل على شخصية "جاستون"، الذى لعبه الممثل الإنجليزي لوك إيفانز، في النسخة التي طرحت خلال عام 2017.

ولم تكشف الشركة عن الممثل الذى سيلعب الدور بعد، وكانت تسعى شركة ديزني، لتقديم سلسلة مختلفة من الأفلام على طريقة الـ live Action ، على مدار السنوات الماضية، ولكن هذه المرة مختلفة حيث تسعى الشركة لـ تطوير قصة العمل نفسها.

كما كشف التقرير الذى نشر على موقع "thedigitalweekly"، عن أن هنالك فيلم آخر مقتبس من قصة Beauty And The Beast،ولكن هذه المرة سيركز على الوحش، بعد بداية تعرفه بـ Belle.

Advertisements

ولم تكشف الشركة عن أي معلومات حول الفيلم الجديد، وكيف ستظهر شخصية جاستون، في الفيلم الجديد المنفرد.

يذكر أن النسخة الحية من فيلم Beauty And The Beast، وطرحت فى 2017، دارت أحداثها فى نفس سياق النسخة القديمة حول أمير شاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة سحر لا ينتهى أثره إلا بوقوع فتاة فى حبه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لم تكتف بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر الذى يسكن به أمير من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، لتكون فرصته الوحيدة هى الفتاة بيلى التى توافق على المجىء لقصره حتى تفدى والدها، لكنه يحتاج إلى أن تحبه حبًا صادقًا رغم مظهره المنفر، إذ تكتشف بيل أن الوحش يملك قلبًا طيبًا رغم ملامحه القبيحة، وتقع فى حبه وينتهى الفيلم وبالفعل يزول أثر السحر عن الأمير المسحور.

العمل من بطولة كل من إيما واتسون ودان ستيفنز والفائز بالأوسكار كيفين كلاين وإيان ماكيلين ولوك ايفانز وجوش جاد وهايدن جوين وراى فيرون وايوان ماكجريجور وإيما طومسون وأودرا ماكدونالد ومن إخراج الفائز بالأوسكار بيل كوندون.