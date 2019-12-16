أقع في حب رانيا يوسف.. علاء مرسي يكشف تفاصيل دوره في "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان علاء مرسي في فيلم "صندوق الدنيا" أمام الفنانة رانيا يوسف، الذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

وقال علاء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد في الفيلم شخصية جديدة عليه تدعى "سيد مرجيحة" وهو رجل أبكم يمتلك "مراجيح" وعايش دايمًا في الشارع، ويعشق شخصية بنت الشارع التي تؤديها الفنانة رانيا يوسف، وهو بالنسبة لها سند، ويتقبل منها الإهانة والتجاهل، لأنه يحبها ويعشقها.

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وتابع: "أحب الشخصية جدًا، والفيلم من إخراج عماد البهات وهو مخرج وسيناريست مهم جدًا، وسعيد جدًا بالعمل في هذه التجربة السينمائية، واتوقع لها عمل ضجة عقب طرحها في دور العرض".

والفيلم "صندوق الدنيا" تدور أحداثه حول عدد من القصص، ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل، وهو من تأليف وإخراج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وباسم سمرة وعلاء مرسي، وأحمد كمال وصلاح عبدالله وعلي صبحي وفرح يوسف وعمرو القاضي، ويضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، سامي مغاوري محمد السويسي، مروة الأزلي، ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".

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