انتهاء تصوير مسلسل "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتهى فريق عمل مسلسل "شديد الخطورة"، أمس الأحد، من تصوير مشاهد العمل.
ونشر الفنان محمود حجازي، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، صورة جمعته بالفنان أحمد العوضي، من كواليس المسلسل.
وعلق حجازي، على الصورة التي نشرها مؤكدًا انتهاء التصوير: "فركش شديد الخطورة، شكرًا كل القائمين على العمل".
والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، وريم مصطفى، وهادي الجيار، محمود حجازي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي، ومن المقرر عرضه على منصة "watch it".
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