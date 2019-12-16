تراند اليوم : "زلة لسان" لفنانة شهيرة تتسبب في موقف محرج لدينا الشربيني بسبب عمرو دياب

تسببت فنانة مصرية شهيرة في موقف محرج للفنانة دينا الشربيني بعد ظهورها في برنامج فني مصري.

وسُئلت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن أسباب خلافها مع "دينا الشربيني" .. لترد نجلاء بدر ساخرة: ودينا الشربيني تزعل مني ليه؟ .. هو أنا اتصورت مع عمرو دياب.

وأكدت تصريحات نجلاء بدر ما ردده الكثير من الفنانين حول زواج دينا الشربيني من عمرو دياب.

وأضافت نجلاء بدر لبرنامج The Insider : أنا أحب عمرو دياب جدًا وكذلك زوجي يحبه ويجلب لنا تذاكر حفلاته .. ولا يوجد بيني وبين دينا الشربيني مشاكل بل هي من الأصدقاء المقربين.

