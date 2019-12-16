رسالة حب من ريا أبا راشد لسلمي حايك.. هذا ما قالته

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورة جديدة لها مع الفنانة الأمريكية سلمى حايك.

وكتبت ريا: "سلمى، أنا فقط أحبها، هذه المقابلة التي التي لا يجب أن تفوتوها، الأيقونة سلمى حايك تعود معي في برنامجي لتحكي عن آخر أفلامها LikeABoss، أحفظوا التاريخ 5 يناير".

ومن المقرر عرض فيلم "LIKE A BOSS" في 10 يناير المقبل، من إخراج ميجيل أرتيتا، وكتابة سام بيتمان وآدم كول كيلي.​

