"الطوق والأسورة" يفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان "قرطاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجّه الفنان إسماعيل مختار، التهنئة للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بمناسبة حصول عرض " الطوق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، وهي المرة الثانية هذا العام بعد حصوله على جائزة أفضل عرض مسرحي بالمسار الثاني بمهرجان المسرح العربي "جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي".

وأضاف مختار، أن هذه الجوائز تؤكد مكانة المسرح المصري وتطوره، خاصة عندما تأتي الجائزة من مهرجان عريق كأيام قرطاج المسرحية، والذي شهد عروضًا من دول العالم وذات مستوى فني متميز.

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يذكر أنه، تم ترشيح العرض أيضًا لجوائز أفضل نص مسرحي للدكتور سامح مهران عن رواية "الطوق والأسورة" للكاتب الراحل يحيى الطاهر عبدالله، وأفضل سينوغرافيا، وأفضل تمثيل نساء لفاطمة محمد علي ومارتينا عادل.

وقدم "الطوق والأسورة" للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجه ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهي الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي، وشارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح يناير 2019، وحصل على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وعرض بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12.

وتدور أحداث "الطوق والأسورة" في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.​