شاهد.. كارمن سليمان وتحدي رقصة بصاتك!

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:50 صباحاً - أطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان، تحديا جديدا متمثلا فى رقصتها فى الكليب الأخير لها :”بصاتك” وطالبت جمهورها بتسجيل فيدو لأنفسهم وهم يرقصون الرقصة من كليبها الجديد. وقالت كارمن عبر تويتر :”جاهزين لتحدى رقصة بصاتك، نزلوا فيديو على حسابكوا وإنتوا بترقصوا رقصة بصاتك مع الهاشتاج بصاتك bassatak، وريهم إيه هيفوتهم لو عملولك unfollow”. وطرحت كارمن سليمان كليب جديدة بعنوان “بصاتك” بمناسبة رأس السنة تحمل طابع رومانسى، من كلمات سامي على، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، ومن إخراج أمير الروانى.

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