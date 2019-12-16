شاهد.. نجلاء بدر عن سبب زعل دينا الشربيني منها: “لأني تصورت مع عمرو دياب”!

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:50 صباحاً - أكدت الفنانة المصرية نجلاء بدر على أن علاقتها ممتازة بمواطنتها الفنانة دينا الشربيني، وأنها لا يمكن أن تتسبب في أي موقف سيء ‏بينهما.‏

وعن سبب زعل دينا الشربيني منها، قالت نجلاء بدر أثناء حوارها مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي”، “ما عمري ما زعلتها علشان تصورت مع عمرو دياب ولا ايه” مؤكدة أنها لا تفوت أي فرصة لالتقاط صورة مع عمرو دياب.

وتابعت نجلاء بدر أنها تحرص على حضور حفلات عمرو دياب بنفس القدر من الحرص على التواجد في ‏أقرب مكان منه في الحفل، للاستماع إلى أغانيه التي تمثل طفولتها وشبابها وذكرياتها.‏