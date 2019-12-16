شاهد.. نانسي عجرم تتألق بإطلالة ذهبية في مصر!

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:50 صباحاً - تألقت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، فى حفلها الذي أحيته مؤخرا بأحد الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس في مصر وبدت أنيقة فى اللون الذهبى. ونشرت نانسى عجرم مجموعة صور من الحفل عبر حسابها على انستغرام، وعلقت :”ليلة للتذكر”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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