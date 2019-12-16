كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:50 صباحاً - نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة تظهر النجمة العالمية كايلي جينر بإطلالة شبيهة بالفستان الذي كانت ارتدته سارة نخلة في مهرجان القاهرة السينمائي منذ اسابيع قليلة.. وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة: “يلا قوليلي بقا ان انا الّي قلدتك ، مع العلم انا لبسته في مهرجان القاهرة من شهر و انتي لابساه من ساعتين بس ، بس بطل يا بت يا كايلي بطل مش اي كلام”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سارة نخلة تتهم كايلي جينر بتقليدها: “بطل يا بت يا كايلي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.