شاهد.. بلقيس بإطلالة لامعة في حفلها في البحرين

كتب امير فتحي في الاثنين 16 ديسمبر 2019 05:50 صباحاً - نشرت الفنانة بلقيس بعض الفيديوهات من حفلها الذي أحيته امس الاحد في حلبة الفورمولا في البحرين بمناسبة اليوم الوطني.

واستعرضت بلقيس في الفيديو الاول تسريحة شعرها واطلالتها قبل صعودها للمسرح وعلقت قائلة :” كواليس ما قبل صعود المسرح فى حلبة الفورمولا فى البحرين”.

فيما ظهرت بلقيس في فيديو اخر وهي تغني “ليش زعلان ما يحاجيني” وعلقت قائلة: “الجمهور البحريني ما يمزح ???????? يقولكم ليش زعلان؟!”