لماذا كانت ترفض أم كلثوم الحديث مع الجمهور من على المسرح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعتادت بعض المطربين على الحديث للجمهور من على المسرح بين الفقرات الغنائية ومن هذه التصريحات ما يتسبب في إثارة الجدل مثلما حدث مع المطربة شيرين عبدالوهاب أكثر من مرة.

في تفاعل المطرب مع الجمهور في غير الغناء كان لكوكب الشرق أم كلثوم، رأي مخالف وقد يكون صادم للبعض.

كوكب الشرق تقول في لقاء قديم : “الميكرفون حاجة خطيرة، أنا بغني لازم أغني بس في الميكرفون، بتكلم لازم اتكلم في الميكرفون لنفرض إن واحد مسك الميكرفون وقال كلمة بايخة على الهواء يبقى إيه؟”.

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وأضافت: “ما يصحش أبدًا اللي جاي يغني إنه يتكلم وهذا جزء من احترام الميكرفون واحترام العمل نفسه أنا جيه أكلم الناس، مش كل حاجة تقولها للناس تبسطها ترفع من قدرك أبدًا، ممكن يتبسطوا ساعتها وبعدين ينكتوا عليك”.

وأكثر من تعرض للهجوم من الفنانين بسبب تصريحاتهم المثيرة هي شيرين عبدالوهاب، وما حدث معها مؤخرا واضطرت للرد على هاشتاج “إخرسي يا شيرين”، الذي خرج ضدها بعد حفلها على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية، قائلة من على نفس المسرح: “المرة اللي فاتت زعلوا مني لما قلت إن الستات لازم تسمع كلام الرجالة، طيب الرجالة دول عسل وسكر”.

وتابعت: “مش عارفة إيه اللي يزعلهم من كده، أكيد دوول شوية عوانس”.