زكي فطين عبدالوهاب: بعت سيارتي بسبب مرضي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب، عن فترة إصابته بالسرطان وكيف تلقى الخبر، مؤكدًا أنه يكون متماسك مع المشاكل الكبيرة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”: “تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضه كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء”.

وأكد أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وشقيقه أشرف أباظة، موضحًا ان العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

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وأوضح أنه تعرض لأزمة مالية اضطر بسببها لبيع سيارته وهذا ما يحدث في أغلب الأوقات للبعض، مؤكدًا أنه لولا النقابة لما استطاع إكمال علاجة.

وقال، إن الورم الذي عاني منه كامن، وسيخضع لبعض التحاليل الشهر القادم وذلك لمتابعة المرض والتأكد من عدم تطوره.

وكشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أنه يشارك في فيلم “العنكبوت”، مع الفنان أحمد السقا، والذي يؤدي فيه دور دكتور صيدلي، يدير معمل للغتجار في الكوكايين، وهو شخصية شريرة، مشيرًا إلى أن المنتجين حصروه في أعمال الشر وهذه مشكلة يعاني منها، وأنه كان يتمنى أن يلعب دورًا كوميديًا.

وعن الأعمال الرمضانية أكد أنه مازال ينتظر إلى الآن، وأن سبب غيابه العام الماضي كان بسبب الأزمة الصحية التي عاني منها.