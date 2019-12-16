سارة الطباخ تعلق على خطوبة خطيبها السابق محمد الشرنوبي

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي، بخطبته مؤخرًا من راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وذلك بعد فترة من فسخ خطبته من المنتجة سارة الطباخ، خطيبته الثانية.

المنتجة سارة الطباخ، قالت في تصريحات صحفية في أول تعليق لها على خطبته: “ربنا يهنيهم ببعض ومبروك عليهم”.

وأضافت عن موقفها من التعامل مع محمد الشرنوبي بعد خطبته: “لا زال محمد الشرنوبي تابع للشركة الخاصة بي ولم يتم فسخ التعاقد وهناك قضايا مرفوعة من جانب الشركة وهو حقي القانوني حيث أرغب في الحفاظ عليه”.

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وتابعت: “أترك الجانب القانوني للمحامين ولا أتدخل فيه وأتفرغ تماما لعملي من أجل تقديم أعمال جيدة للجمهور”.

وكانت سارة الطباخ، قد أصدرت قبل فترة بيانًا رسميًا، تحذر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي، بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها الخاصة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017، وصدور حكم قضائي لصالح شركتها بصحة عقد الاحتكار المبرم مع الفنان الشاب.

وقالت فى بيانها: “وجب تنبيه جميع شركات الإنتاج الفنى للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان محمد الشرنوبى، وما سيترتب على ذلك من آثار ونشوء مسئوليات قانونية حال مخالفة ذلك”.