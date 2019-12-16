الفنانة سالي عبدالسلام تكشف عن مرضها وتطلب الدعاء من جمهورها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام عن إصابتها بأزمة صحية، لكنها على الرغم من ذك اضطرت أن تسافر إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم حلقة خاصة من برنامج “كلام نواعم” في فعاليات موسم الرياض.
الإعلامية المصرية نشرت صورة لها من مطار القاهرة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “إلى #موسم_الرياض.. حاجة بإذن الله اول مرة تحصل فى موسم الرياض .. يا رب خير يا رب”.
وأضافت: “بعد ما وصلنا المطار أول مرة تحصل لينا سبحان الله أمى نسيت الباسبور افتكرت انى اخدته زى كل سفرية واعتمدت عليا قعدنا فى المطار ٦ ساعات للرحلة اللى بعدها اضطريت اشترى تيكتس جديدة بتمن عمره ما حصل اصلاً ماشى يا امى فداكى”.
وكشفت عن مرضها بقولها: “وانا بقالى ٧٢ تقريباً منمتش واول مرة تحصلى فى حياتى ووالله حتى المياة مش الاكل اصلاً كمان مفيش حاجة بتقعد او تدخل معدتى ادعولى بالله عليكوا.. مشربتش تقريباً بجرب كل شوية ومبينفعش طول اليوم والله تعبت ..اخدت محاليل”.
وطلبت من جمهورها الدعاء، بقولها: “الحمدلله الحمدلله الحمدلله.. بقولكم ومحتاجة دعوة حلوة بالله عليكم محتاجش اى دكتور الا دعاكم يا رب.. انتوا #رزقى ...#رزقى_واسع فيكم والله”.
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