بعد عودتها للكويت.. فجر السعيد توجه رسالة عتاب لأحلام.. والأخيرة ترد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى بلدها الكويت بعد رحلة علاج في باريس، استغرقت عدة شهور.

وعبرت الفنانة الإماراتية أحلام، عن سعادتها بعودة صديقتها فجر، حيث نشرت صورة لها بعد وصولها بلدها، وعلقت قائلة: “‏الحمد لله ع السلامه ام عثمان نورتي بلادچ واهلچ وبيتچ”.

وتابعت: “ويارب ما تفارقچ هالابتسامه والفرحه وجعل ما جاچ تكفير يارب وقرت عيون الكويت واهلها ‫#فجر_السعيد.. انا خويك بالليالي المعاسير ... والا الرخى كل من يسد بمكاني ... شالح بن حطاب القحطاني”.

فجر ردت على تهنئة أحلام برسالة عتاب، حيث قالت: “حبيبتي #أم_فاهد لايمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني”.

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وأضافت: “قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ”.

أحلام ردت على عتاب فجر السعيد، بقولها: “ما يهمني اكون وقت السعه والفرح يهمني أكون وقت الضيق”.

وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى سفرها للعلاج بالخارج.

وطمأنت فجر السعيد جمهورها مؤخرا على صحتها، مؤكدة أنها خرجت من المستشفى التي كانت تعالج بها في الخارج، وتستعد للعودة لبلدها الكويت قريبا.