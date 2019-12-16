شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المطربين المشاركين فى حفل "ميدل بيست" بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من النجوم العرب فى مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، الذى يقام لأول مرة بالعالم بالعاصمة السعودية الرياض، فى الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجارى.

ومن أبرز مطربي العرب النجم محمد حماقي، ورابح صقر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، كما يحيى أيضا المطرب ماجد المهندس حفلاً يوم الجمعة المقبل، والمطرب راشد الماجد يوم السبت المقبل.

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يذكر أن فعاليات «موسم الرياض» بدأت في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.