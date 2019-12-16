جلسات عمل بين هاني خليفة وأحمد عادل لتحضير "دهب عيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل المخرج هاني خليفة، عقد جلسات مكثفة مع الكاتب أحمد عادل، استعدادًا لبدء تصوير مسلسل "دهب عيرة" من بطولة الفنانة يسرا.

ونشرت شركة العدل جروب، صورًا من الجلسة عبر حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "يعقد المخرج هاني خليفة اجتماعات مكثفة مع الكاتب أحمد عادل، استعدادًا لبدء تصوير مسلسل دهب عيرة (اسم مؤقت) بطولة النجمة يسرا وإنتاج العدل جروب".

والمسلسل يعد التعاون الثالث الذي يجمع بين الفنانة يسرا والمخرج هاني خليفة في الدراما التلفزيونية، حيث قدما سويًا مسلسلي "فوق مستوى الشبهات" عام 2016، وشارك في بطولته سيد رجب، وشيرين رضا، وزكي فطين عبدالوهاب، وأحمد حاتم، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن، كما قدما "الحساب يجمع" عام 2017، وشارك في بطولته كريم فهمي، وبوسي، ومحمود عبدالمغني، وآخرون، تأليف محمد رجاء وإياد عبدالمجيد، وإنتاج العدل جروب.​