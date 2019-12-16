محمد اسماعيل - القاهرة - روت رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل، التفاصيل الأخيرة في حياة والدها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة سنوات.
وقالت خلال لقائها في برنامج "شارع النهار": "إن خبر وفاة والدي كان كالصاعقة، وحاولت التماسك عندما أخبرت والدتي وأشقائي".
وتابعت رشا سامي العدل: "شاركت في غسل والدي مع أعمامي، وقفلت كفنه، وكان ذلك أمرًا صعبًا بالنسبة لي".
وأشارت: "يوم الوفاة كان صعب للغاية، حيث شارك فيه عدد كبير من النجوم، الذي حضروا منذ الصباح الباكر في المستشفى، وانتقلوا معنا إلى تشييع الجثمان، وهو أمر خفف عني كثيرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة سامي العدل: غسّلت والدي وكفنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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