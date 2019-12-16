ابنة سامي العدل: غسّلت والدي وكفنته

محمد اسماعيل - القاهرة - روت رشا ابنة الفنان الراحل سامي العدل، التفاصيل الأخيرة في حياة والدها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة سنوات.

وقالت خلال لقائها في برنامج "شارع النهار": "إن خبر وفاة والدي كان كالصاعقة، وحاولت التماسك عندما أخبرت والدتي وأشقائي".

وتابعت رشا سامي العدل: "شاركت في غسل والدي مع أعمامي، وقفلت كفنه، وكان ذلك أمرًا صعبًا بالنسبة لي".

وأشارت: "يوم الوفاة كان صعب للغاية، حيث شارك فيه عدد كبير من النجوم، الذي حضروا منذ الصباح الباكر في المستشفى، وانتقلوا معنا إلى تشييع الجثمان، وهو أمر خفف عني كثيرًا".

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