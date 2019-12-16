أحمد عز يدخل عالم "تويتر".. وهذا أول ما نشره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر مدير أعمال الفنان أحمد عز عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام" تدوينة يعلن بها انضمام الفنان أحمد عز لموقع "تويتر".
وأرفق مدير الأعمال، صورة من حساب عز، وعلق: "أول صورة للفنان أحمد عز على حسابه الخاص في موقع تويتر".
ويواصل عز حاليًا تصوير دوره في فيلم "كيرة والجن" مع الفنان كريم عبدالعزيز من إخراج مروان حامد.
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