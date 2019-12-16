فيديو.. أصالة نصري تحسم الجدل بشأن طلاقها من طارق العريان

حسمت الفنانة السورية أصالة نصري، الجدل بشأن طلاقها من المخرج طارق العريان.

وقالت "نصري"، في لقاء متلفز، على فضائية "تلفزيون دبي"، لبرنامج "insider بالعربي"، إن "عام 2019 كان على المستوى العلمي كويس، اما على المستوى الاجتماعي نص نص".

وكانت قد انتشرت شائعات مؤخرًا عن

طلاق أصالة نصري من المخرج طارق العريان، وتداولتها العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، الأمر الذي جعلها ترد على هذه الأخبار على صفحاتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

يشار إلى أن الفنانة أصالة أثناء غنائها "ذاك الغبي" في ختام حفلها بموسم الرياض، دخلت في نوبة بكاء شديدة، ما جعل موضوع طلاقها محل جدل.