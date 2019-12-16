نجل بوراك وفهرية يخطف أنظار العالم بجماله بعد أيام من ولادته

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كشف النجم التركي بوراك أوزجفيت وزوجته الفنانة فهرية أفجين، عن الصورة الأولى لنجلهما كاران الذي اقترب من شهره التاسع، بعد فترة طويلة من إخفائه عن عدسات الإعلاميين، وظهر كاران مع والدته وهما يستلقيان على ظهرهما، وكان الطفل يرتدي ملابس رائد فضاء، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من جمهور ومحبي النجم التركي وزوجته.
يشار إلى أن بوراك أوزجيفيت تزوج من الفنانة فهرية في يونيو 2017، في حفل أقيم بأحد القصور الكبرى، الذي يطل على مضيق البوسفور، وحضره ما لا يقل عن 500 شخص من أصدقائهما وأقاربهما، وقد بدأت قصة حبهما عندما تشاركا في بطولة مسلسل طائر النمنمة، وتمت دبلجته باللغة العربية ليصبح اسمه طائر الحب، وتردد قبل إعلان ارتباطهما العديد من الشائعات حولهما.
يشار إلى أن بوراك أوزجيفيت يعرض له حالياً على الشاشات مسلسل قيامة عثمان، وهو مسلسل تاريخي يتحدث عن قيام الدولة العثمانية، وعرض منه حتى الآن 4 حلقات، وأشاد به الكثيرون من محبي الدراما التركية.
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