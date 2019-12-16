رامي جمال يعلن تأجيل حفله مع تامر حسني لدواع أمنية

أعلن الفنان رامي جمال عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المفترض أن يحييه مع الفنان تامر حسني في العشرين من شهر ديسمبر الجاري، بمركز المنارة للموتمرات بمنطقة التجمع الخامس، حيث أكد رامي أن الحفل سيؤجل لمدة أسبوع واحد فقط، ليكون يوم 27 من نفس الشهر.

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وكتب رامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تدوينة قال فيها: «نظراً للتوجيهات الأمنية والإقبال الجماهيري الكبير غير المسبوق من قبل على هذا الحفل، ولتجهيز مكان الحفل على أعلى مستوى، وتحديد الخطة الأمنية اللازمة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير، تم تأجيل الحفل أسبوع واحد فقط ليكون يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019 بدلاً من الجمعة 20 ديسمبر 2019، حرصاً منّا على سلامتكم جميعاً والاستمتاع بالحفل على أكمل وجه مع العلم أنه سيتم الدخول بنفس التذاكر القديمة التي تم شراؤها ولا تحتاج إلى استبدالها».

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يذكر أن رامي جمال أعلن مؤخراً عن إصابته بمرض البهاق، وسوف يكون ذلك الحفل هو الأول له بعد إعلانه عن هذا المرض، الذي يخضع للعلاج منه منذ أربع سنوات.

