بالفيديو: خالد النبوي يتحدث عن عدد زيجاته وأبنائه لأول مرة

قال الفنان خالد النبوي: إن زوجته تدعى «منى»، وأنها سيدة عظيمة ووجودها في حياته مهم جداً ويتجاوز دور الزوجة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن لديه 3 أبناء هم «كريم ونور» توأم، والأخير يدرس مسرح في أمريكا، حيث تجاوز عامه العشرين.

وأوضح أن «نور» شارك في تقديم 3 أعمال مسرحية، موضحاً: « نور وكريم من زوجة سابقة خاصة أني تزوجت في صغري، والطفل الثالث هو زياد 11 عاماً».



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