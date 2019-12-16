بالفيديو.. عمرو أديب ينهار من البكاء على الهواء.. فلماذا؟

دخل الإعلامي عمرو أديب في نوبة بكاء شديدة، بعد أن علم بوفاة صديقه ومخرج برنامجه الحكاية، الذي يقدم حالياً على الشاشات، المخرج شريف السقا؛ حيث عرض عمرو أديب في بداية البرنامج فقرة عن المخرج شريف السقا، وبدأ في وصف علاقته به، وأكد أنه تلقى خبر وفاته من أحد أصدقائهما، الذي كان يعمل معهما في قناة أوربيت.

وأكد أن هذه الحلقة سيتم إهداؤها لمخرج البرنامج، وأوضح أن شريف السقا كان في طريق النصر، وتعرض لحادث مروري بسبب إحدى سيارات القمامة التي كانت تتواجد على الطريق، وأشاد بالداخلية والعاملين بمستشفى الشيخ زايد، لما قاموا به تجاه مخرج البرنامج لإنهاء إجراءات الدفن.

واسترسل عمرو أديب في الحديث عن صديقه وقال، إنه كان صديقه وكان يثق به بشكل كبير، ولم تكن علاقتهما علاقة إعلامي بمخرج، ولكنه كان دائماً يحرص على ظهوري بشكل مميز، وكان دائماً يساعدني على خروج الحلقة بشكل جيد، ولم أستطع أن أطلب شيئاً من أي شخص سواه.

وأضاف عمرو أديب، أنه فكر خلال تواجده بالمسجد أثناء تشييع جثمان صديقه، لم يفكر إلا في نهاية كل شخص منا، وأنه تدرج مع شريف منذ أن كان مساعد مخرج وبعد ذلك أصبح مخرجاً كبيراً، وتساءل عن إمكانية عمله بدون صديقه.

وعمل شريف السقا مع عمرو أديب منذ ما يقرب من 20 عاماً، وتنقل معه من برنامج لآخر، وكانا دائماً ما يحققان نجاحات كبرى.



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