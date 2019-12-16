ندى بسيوني: أشعر بالسعادة عندما أتعرض للخيانة «فيديو»

أدلت الفنانة ندى بسيوني بتصريح جريء وغريب حول تعرضها للخيانة مرة واحدة، مؤكدة في تصريحات تليفزيونية أنها كانت سعيدة بعد الخيانة.
وقالت ندى بسيوني، لبرنامج «تحيا الستات» من تقديم راغدة شلهوب، إنها شعرت بالسعادة بعد تعرضها للخيانة، مبررة سعادتها بقولها: «عندما تتعرض المرأة للخيانة تعرف أن هذا الشخص لا يستحقها؛ لذا تتركه وهي تشعر بالراحة».
وأضافت ندى بسيوني: «اللي بيخوني بيبسطني جداً»، مشيرة إلى أن «الخيانة لا تقتصر فقط على العلاقة بين الرجل والمرأة، بل حتى بين الأصدقاء وبعضهم البعض».
ندى بسيوني تنتمي في الأساس لمدينة الإسكندرية، رغم أن لديها أصولاً إيطالية قديمة، وهم يملكون شوارع بأسمائهم في عروس البحر المتوسط.
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