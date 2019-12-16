فنانة عالمية تستعير فستان منى زكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت النجمة المصرية منى زكي مؤخرا في فيلم قصير، عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بالتعاون مع مجلة “فوج”، والذي يهدف لدعم المرأة العربية في صناعة السنيما.

منى تألقت في الفيلم بفستان أحمر أنيق منفوش من أسفل، من توقيع “دولسي أنت جابانا”، وقد أدت النجمة المصرية خلال الفيلم رقصة استعراضية ساحرة أظهرت جمال إطلالتها بشكل كبير.

الفنانة العالمية كاتي بيري ارتدت نفس فستان منى، وذلك خلال حضورها بطولة KIIS FM في إنجلوود بكاليفورنيا.

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وكان الاختلاف بين الإطلالتين ارتداء منى زكي قبعة سوداء على رأسها مع قفازات طويلة، بينما ارتدت كاتي بيري قبعة حمراء على رأسها.

يذكر أن النجمة المصرية منى زكي تنشغل حاليا بتصوير دورها في فيلم “العنكبوت”، ويشاركها بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان ظافر العابدين، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة ريم مصطفى، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما بدأت منى مؤخرا تصوير فيلمها الجديد “الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، ومصطفى خاطر، وتلعب خلاله منى زكي دور سيدة حامل تتعرض للكثير من المواقف الصعبة في إطار من الإثارة والتشويق.