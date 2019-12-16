نسرين إمام بنفس فستان سميرة سعيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية المعتزلة نسرين إمام على مرافقة زوجها المنتج تامر مرسي إلى الحفل الذي أقامه الفنان تامر حسني، احتفالا بدخوله موسوعة جينيس.

الفنانة المصرية أطلت في الحفل بفستان مزين على أحد الأكمام برسمة ثعبان ممتد للصدر بخامة فضية، مع فتحة على الكتف.

فستان نسرين كانت قد ارتدته من قبل الفنانة سميرة سعيد، في حلقة الربع نهائيات من برنامج The Voice، وهو من توقيع المصمم ديفيد كوما.

Advertisements

وكانت نسرين إمام قد اعتزلت الفن منذ زواجها من المنتج تامر مرسي، ويعتبر مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، هو أبرز أعمالها الفنية، وهو من بطولة محمد هنيدي، نهال عنبر، حسام داغر، طارق عبد العزيز، أحمد وفيق، كريمة مختار، ليلى طاهر.

زواج نسرين من المنتج تامر مرسي لم يستمر طويلا وانفصلت عنه، بعد إنجاب طفلها، لرغبتها في العودة للفن، ولكنها عادت إليه مرة أخرى، واستسلمت نسرين لرغبة زوجها في اعتزالها الفن.

ومن أعمال نسرين إمام قبل الاعتزال مسلسل: “حنان وحنين”، و”قلب ميت”، و”برة الدنيا”، و«مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة».