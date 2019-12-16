ماذا قال خالد النبوي عن إمكانية تجسيده لشخصية محمد صلاح في عمل فني؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب الإعلامي المصري عمرو أديب، الفنان خالد النبوي، بتجسيد شخصية اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في عمل فني.

عمرو أديب، قال خلال برنامج «الحكاية» والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: «إنت تعمل محمد صلاح.. صدقني هتكسر الدنيا، صلاح قصة كفاح ونجاح، وشخص مذهل».

خالد النبوي، رد على عمر أديب قائلًا: «أنا موافق.. هو يبقى الدبلير بتاعي في اللقاءات، وأنا أبقى الدبلير بتاعه في الملعب أو العكس».

Advertisements

وأضاف: «مفيش كلام.. ده يسعدني.. محمد صلاح شخص بديع وشخص رائع».

كما تحدث عن دوره في مسلسل “ممالك النور”، قائلًا: “أنا مكنتش بنيم الناس بتوع الإنتاج، فجأة في تونس، عند قراءتي لمصادر داخل الكتاب الذي أقرأه، أتصل بأحد أفراد الإنتاج وأطلب المصادر»، كما توجه بالتحية لتونس الحبيبة ووصف شعبها بالرائع المتحضر الذي استقبلهم وكان ودودًا بدرجة غير عادية.

يُذكر أن مسلسل «ممالك النار» من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، من إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.