تامر حسني يعترف بفضل هذا الفنان عليه في بداياته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري تامر حسني، عن الصعوبات التي واجهها في بداية حياته الفنية، والفقر الذي عاشه، وعدم مساندة أي من النجوم له.

تامر حسني، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه لم يجد دعم من اي من نجوم الفن سوى الفنان محمد منير، والذي كان له معه مواقف كثيرة جدًا منذ طفولته، وكان يقدمه للجمهور في حفلاته.

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وأضاف، أن محمد منير هو الفنان الوحيد الذي تحدث عنه كثيرًا وعندما يحدث له اي موقف كان يتحدث معه هاتفيًا ويفهمه الأمر، مؤكدًا أنه يحبه كثيرًا.

وأكد الفنان تامر حسني، أنه كان يضع لوحة كبيرة في غرفته وهو صغير كلها عبارة عن مجموعة من الأحلام، والتي حققها جميعها اللآن بالإضافة إلى عدد من الأماني التي لم يكن يتخيل أن يصل لها ومنها جائزة “جينيس ريكورد”، كما أنه لم يحلم ايضصا باستقبال الجماهير له بهذه الاعداد وبالزفة والورود في مطارات الدول التي سافر إليها.