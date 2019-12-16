أحمد السعدني يهنئ والدته بعيد ميلادها وينشر صورة حديثة لها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري أحمد السعدني، على تهنئة والدته بعيد ميلادها، ونشر صورة حديثة لها عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

أحمد السعدني، علق على الصورة قائلًا: “كل سنة وأنتِ بخير وصحة يا أمي.. ربنا يخليكي ليا”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي هنأت والدته بعيد ميلادها وتمنت لها مزيدًا من الصحة.

وكان أحمد السعدني، قد كشف في تصريح له مؤخرًا مع برنامج “The Insider بالعربي”، والمذاع عبر فضائية “دبي” سر اهتمامه برأي والدته دائمًا في الأعمال الفنية أكثر من والده قائلًا: “والدتي مش بتفوت حاجة، وحادة في نقدها، ورأيها قوي، بعكس والدي اللي بينحازلي شوية”.

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السعدني، كان مسلسل “شبر ميه”، الذي يعرض حاليًا على فضائية “dmc”، ويشارك في بطولته نجلاء بدر، ندى موسى، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.

وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة وذلك لما يقدمه من قضايا مهمة للمجتمع المصري، أبرزها قضية “حضانة الأطفال” عقب أنفصل الأبوين، فضلا عن قضية تربية الأبناء وتلبية احتياجاتهم النفسية قبل المادية، وغيرها من القضايا التي تهم الأسرة المصرية.