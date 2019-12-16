وفاة حماة الفنان سامو زين

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان السوري سامو زين وفاة والدة زوجته، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
سامو كتب: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيق».
الفنان السوري اختتم نعيه بالدعاء لوالدة زوجته، وتلقى عدد من تعليقات المواساة من قبل عدد كبير من جمهور عبر حسابه الخاص.
الفنان السوري أطلق مؤخرا أغنية «قولي قولي»، وأغنية “قولي قولي” من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان سامو زين، وتوزيع كرم عادل.
سامو زين ظهر أيضا منذ أسابيع بلوك جديد فاجأ الجمهور، حيث غير لون شعره للأشقر، وأعلن الفنان أنه يستعد لفيلم جديد.
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