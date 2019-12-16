شاهد.. نجمة بوليوود سونام كابور توجه رسالة للسعوديين

الإثنين 16 ديسمبر 2019

سونام كابور

كشفت النجمة الهندية سونام كابور أنها تستعد للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لحضو حفل ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض المقام في المملكة حاليا.



وقالت النجمة الهندية عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بـ "انستغرام"، "أهلا يا رفاق. أنا قادمة إلى الرياض.. ومتحمسة جدا جدا لحضور حفل ميدل بيست المذهل".

ودعا تركي آل الشيخ لحدث ضخم في المملكة العربية السعودية، وهو مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، في ختام موسم الرياض الترفيهي.

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وأعلن العديد من فناني العالم العربي، عن حضورهم مهرجان "ميدل بيست"، مثل عمرو دياب ورابح صقر وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد حماقي وأمير كرارة وأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو.

وينطلق مهرجان الموسيقى الضخم ميدل بيست، في الرياض على مدار 3 أيام، بدءًا من يوم 19 وحتى 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويشمل 18 حفلًا عالميًا، حيث يعد الحدث الأضخم فى الشرق الأوسط ويضم أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم في 5 مسارح ضخمة.