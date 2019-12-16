هبة مجدي: أنشر صوري بدون مكياج لهذا السبب.. وابنتي "مطلّعة عيني"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية هبة مجدي عن سر قيامها بنشر صور لوجهها دون مكياج وعلى طبيعتها عبر حساباتها الشخصية، وعدم اللجوء إلى مساحيق التجميل والإكسسوارات كما تفعل معظم النجمات على السوشال ميديا.

وقالت هبة لـ "فوشيا": "أقوم بنشر صوري على طبيعتي لأن هذه صفحتي الشخصية، وأعتقد أنه لا بأس من أن يكون الإنسان على طبيعته مادام ذلك خارج الإطار الفني وعملي كممثلة".

وأضافت: "أما في المناسبات والمهرجانات الفنية، فأستعين بالإكسسوارات وأقوم بعمل شعري لأكون في أبهى صورة".

وعن إطلالاتها المحتشمة في المهرجانات الفنية، قالت: "لا أستطيع ارتداء أشياء لا تشبهني، أو فساتين لا تليق علي، لذلك لا ألجأ للفساتين الملفتة أو المختلفة بعض الشيء، لأن هذا اللون الذي أفضله".

وعن ابنتها "دهب" قالت: "شقية جدًا ومطلعة عيني، ولكن ربنا يخلي أمي وحماتي وزوجي محمد محسن، لأنهم يحرصون على البقاء معها في غيابي".

وأردفت: "عندما أكون متفرغة أجلس في المنزل وحينها أصبح أم جدًا".

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وعن إطلالاتها في حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019، قالت: "الفستان من تصميم سامو هجرس، وأشكره على تصميمه".

وكانت هبة مجدي قد نشرت لأول مرة في أغسطس الماضي، صورة تجمعها بابنتها دهب، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

وظهرت هبة في الصورة مع زوجها المطرب محمد محسن، ولم يظهر إلا وجه ابنتيهما فقط، وعلقت على الصورة: "العائلة أولا".

وتشارك هبة في عروض مسرحية الملك لير مع يحيى الفخراني، والتي تعرض على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس.

مسرحية "الملك لير"، بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم وأيمن الشيوي، وإخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاث، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

كما تواصل الفنانة هبة مجدي حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد "الأخ الكبير" أمام الفنان محمد رجب، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح.