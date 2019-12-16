2019 شهد مصالحة هؤلاء النجوم إحداها وُصفت بالتاريخية (فيديو)!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم يكن 2019 عامًا لوقوع خلافات ومشاحنات وتبادل لاتهامات بين نجوم الفن فقط، بل شهد أيضًا مصالحات لفنانين آخرين على غرار النجمتين اللبنانيتين نادين نجيم وسيرين عبد النور وغيرهما.

وتصالحت الفنانتان نجيم وعبد النور خلال جلسة عشاء بحضور نادين الراسي، وورد الخال، وداليدا خليل، وستيفاني صليبا، وكارين رزق الله، وجيسي عبده، وأعربت وقتها نادين عن سعادتها بهذا الصلح وقالت:" "نحن مع بعض أقوى"، بينما علقت سيرين:"صنع في لبنان"، وبعد الصلح طالب جمهورهما بمشاركتهما في عمل درامي يجمعهما، ورحبت عبد النور بالفكرة.

كما شهدت مصالحة أخرى بين إليسا ومروان خوري بعدما توفيت والدة الأخير فبادرت إليسا إلى ومواساته بتقديم التعازي.

ورد خوري على المعزين له من بينهم إليسا، فأشار في تغريدة وجهها إليها إلى التشابه في علاقته بوالدته وعلاقتها بوالدتها، قائلا إن الإنسان لا يعود كما هو عند رحيلهما.

وبعد قرابة ربع قرن من الخلاف المستمر، استضافت بيروت مصالحة وُصفت بـ"التاريخية " كما وصفتها وسائل إعلامية، بين الفنانتين فلة الجزائرية ولطيفة التونسية.

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المصالحة حدثت بعد حضور فلة ولطيفة حفلة عيد ميلاد لصديقة مشتركة في بيروت، وعلقت فلة الجزائرية على مصالحتها مع لطيفة التونسية بالقول: "مصالحة فنانتين من بلدين شقيقين تونس والجزائر من طرف الملاك هيفاء وهبي".

وشهد حفل عيد الميلاد أيضا مصالحة بين لطيفة وهيفاء وهبي، لينتهي خلاف دام 5 سنوات بينهما، والذي تفجر بعد تصريح أدلت به لطيفة التونسية في برنامجها "يلا يغني" على قناة "إم بي سي"، الذي قالت فيه: "لا يمكن أن أستضيف هيفاء وهبي في برنامجي".

كما نجحت المساعي الحثيثة بجمع الفنان زياد الرحباني مع شقيقته ريما وتكللت نهايتها بالمصالحة بينهما بعد سنوات طويلة من الفراق والانقطاع.

وأعلن زياد عن المصالحة مع شقيقته ريما خلال اتصال دام قرابة 14 دقيقة على قاعدة "أن تكون فيروز هي صاحبة الرأي الفصل".

ونجح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بمصالحة الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان، بعد شهور من خلاف بينهما.

وعلقت بشرى على التصالح قائلة: "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين وشكرًا لكل من سعى و أولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا".