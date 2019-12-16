حسمُ حقيقة عودة شمس البارودي إلى التمثيل وخلع الحجاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري حسن يوسف، عن حقيقة الأنباء التي تردّدت عن عودة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي إلى التمثيل، وخلعها الحجاب.

وقال يوسف في تصريح لـ"فوشيا": "زوجتي لن تعود إلى العمل الفني كما ردّد البعض، هذه الشائعة تتردّد كل عام خاصةً قبل موسم دراما رمضان، ولا أعلم من وراء ذلك".

وأضاف: "شمس معتزلة منذ أكثر من 35 عامًا، هل يُعقل أن تعود إلى الساحة بعد كل هذا العمر؟!، هي لا تنوي ذلك ولن تخلع الحجاب والله يثبتها".

وتابع: "فخور بها وبالفترة التي عملت بها في المجال الفني، ولكن الآن أعتقد الوقت ليس مناسبًا للحديث عن عودتها للتمثيل، وهي تعلم ذلك جيدًا".

وكانت شمس البارودي قد ظهرت في أحدث صورة لها وهي ترتدي زيًا أبيض اللون، يزيّنه الحجاب، مع بعض الإكسسوارات البسيطة، وسلسلة تتدلّى من رقبتها، بصحبة 3 سيدات أخريات غير معروفات في الوسط الفنيّ، وبدا على ملامحها التقدّم في العمر.

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وتختفي البارودي عن الأنظار منذ سنوات طويلة، إلا من بعض الظهور النّادر من فترة لأخرى، بصحبة زوجها، أو بعض صديقاتها، بعدما قرّرتْ اعتزال الفن.

واشتهرتْ شمس في فترة الستينيات، والسبعينيات من القرن الماضي، بسبب أفلامها الجريئة، قبل أن تعلن اعتزالها المفاجئ للفنّ، وهي في أوج شهرتها، وتطالب بوقف عرض أعمالها وتعلن توبتها.

وروتْ شمس فى أحد اللقاءات التلفزيونية، قصة توبتها، واعتزالها الفنّ، قائلةً: "في عام 1985 ذهبت مع والدي لأداء مناسك العمرة وكانت هذه المرة الأولى التي أذهب إلى هناك وفور وصولنا الحرم المكي بدأ والدي في تلقيني طريقة أداء المناسك التي لم أعلم عنها شيئًا من قبل".

وتزوجت الفنانة المصرية في بداية حياتها الفنية، من الأمير السعودي خالد بن عبدالعزيز آل سعود، عام 1969 في حفل زفاف أسطوريّ، ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدّوام حيث انفصلا بعد 3 أشهر فقط من الزّواج، لتتزوّج بعدها الفنان حسن يوسف، عام 1972، وتعيش معه حتى الآن، ولها منه أربعة أولاد، هم: ناريمان ومحمود، وعمر، وعبدالله.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف، هو مسلسل "الضاهر"، والذي تم عرضه على قناة "الحياة"، ويشارك في بطولته كل من محمد فؤاد ورغدة وفريال يوسف.